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Таунхаусы с гаражом в Общине Тиват, Черногория

Тиват
20
Радовичи
5
Donja Lastva
3
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1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Тиват, Черногория
Таунхаус 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
​​​​​​В НАЛИЧИИ: Таунхаусы: 141 м2 (2 спальни) + двор 64 м2 + бассейн 13 м2 - 964 000 …
$635,388
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Агентство
GATE Realty
Языки общения
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Параметры недвижимости в Общине Тиват, Черногория

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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