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Пентхаусы в Светях-Стефане, Черногория

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3 объекта найдено
Пентхаус в Свети-Стефан, Черногория
Пентхаус
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Этаж 8
Двухкомнатный пентхаус 138м² в новом престижном комплексе Святой Стефан, БудваМы представляе…
$1,03 млн
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Свети-Стефан, Черногория
Пентхаус
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 8
Двухкомнатный пентхаус 146 м² в новом престижном комплексе Святой Стефан, БудваМы представля…
$1,09 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Пентхаус в Свети-Стефан, Черногория
Пентхаус
Свети-Стефан, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Этаж 7
Трехкомнатный пентхаус 189.70 м² в новом престижном комплексе Святой Стефан, БудваМы предста…
$1,41 млн
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
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