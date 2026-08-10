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Виллы в Старом Баре, Черногория

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2 объекта найдено
Вилла в 18, Черногория
Вилла
18, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Продается новая вилла в Черногории, в пригороде Бара. До центра города около 10 минут автомо…
$351,652
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Вилла в Старый Бар, Черногория
Вилла
Старый Бар, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Продается новая вилла в Черногории, в Баре площадью Участок площадью Расположен в рай…
$351,050
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
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