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Виллы в Stari Bar, Черногория

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3 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Stari Bar, Черногория
Вилла 4 спальни
Stari Bar, Черногория
Комнаты 4
Площадь 183 м²
Продается новая вилла в районе Старого Бара. Современная вилла с чистовой отделкой находитс…
€330,000
в месяц
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Вилла 8 спален с парковкой, с мебелью, новое здание в Stari Bar, Черногория
Вилла 8 спален с парковкой, с мебелью, новое здание
Stari Bar, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Продается новая вилла в Черногории, в Баре площадью Участок площадью Расположен в ра…
€300,000
в месяц
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Вилла со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Stari Bar, Черногория
Вилла со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Stari Bar, Черногория
Продается новая вилла в районе Старого Бара. Современная вилла с чистовой отделкой находи…
€330,000
в месяц
Оставить заявку
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