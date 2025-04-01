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Коммерческая недвижимость в Шавник, Черногория

3 объекта найдено
Коммерческое помещение 232 м² в Шавник, Черногория
Коммерческое помещение 232 м²
Шавник, Черногория
Число комнат 7
Площадь 232 м²
Туристический комплекс из 4 домов и бани на севере Черногории. Площадь участка 1920 м2, на…
$129,726
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Коммерческое помещение 1 440 м² в Шавник, Черногория
Коммерческое помещение 1 440 м²
Шавник, Черногория
Число комнат 14
Площадь 1 440 м²
Отель под ремонт c большим потенциалом на севере Черногории. Площадь отеля 1440 м2 Площадь…
$241,194
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Почти готовый туристический объект в општине Шавник. в Шавник, Черногория
Почти готовый туристический объект в општине Шавник.
Шавник, Черногория
Площадь 212 м²
Почти готовый туристический объект в општине Шавник. На участке в 1920 квадратных метров …
$126,825
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