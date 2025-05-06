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Квартиры с садом в Рафаиловичи, Черногория

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4 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Rafailovici, Черногория
Квартира 3 спальни
Rafailovici, Черногория
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Это комплекс Sunraf Beach Properties, современный девелоперский проект, расположенный в Рафа…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 3 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 8/8
Пентхаус с панорамным видом на море в самом привлекательном месте Будванской ривьеры- на 1 л…
$444,635
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VALUE.ONE
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Апартаменты в новом современном комплексе на 1 линии в Рафаиловичи, в Будванской Ривьере, в …
$471,032
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Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 9/9
Срочная продажа! Цена снижена с 459.000 евро! 1 линия! Панорамный вид на море, который никог…
$444,525
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Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
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