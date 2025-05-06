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Квартиры с гаражом в Рафаиловичи, Черногория

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16 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Меблированная квартира расположена всего в 80 метрах от моря и отличного песчаного пляжа в п…
$228,282
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Площадь: 55, 90, 105 кв.м. Цена: 3200-3500 евро по кв. метру Расстояние до моря: 20 ме…
$202,848
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Rafailovici, Черногория
Квартира 2 спальни
Rafailovici, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 7
Эксклюзивная квартира с панорамным видом на море, БудваПродается прекрасная эксклюзивная ква…
$417,533
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 5/6
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$178,399
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
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Квартира 3 спальни в Rafailovici, Черногория
Квартира 3 спальни
Rafailovici, Черногория
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Это комплекс Sunraf Beach Properties, современный девелоперский проект, расположенный в Рафа…
Цена по запросу
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира в Рафаиловичи, Черногория
Квартира
Рафаиловичи, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 2/12
Элитный комплекс на первой линии в курортном поселке Бечичи — это сочетание современных архи…
$236,358
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 4 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 4 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Этаж 7
Продажа Рафаиловичи № 3357. Площадь: 120 м2 + терраса на крыше 100 м2 Этаж: 7 Лифт: Да Вид:…
$638,236
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Квартиры в строящемся комплексе кондо-отеле 4**** с бассейном, рецепцией. Первая линия моря…
$357,968
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 4 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Продается квартира класса люкс на первой линии в курортном поселке Рафаиловичи, Будванская р…
$380,610
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Vector Estate Montenegro
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Квартира 2 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Продается эксклюзивная квартира в Рафаиловичах (Будва). Жилая площадь квартиры — 56 м2 плюс …
$475,388
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First Realty
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Этаж 7/7
Пентхаус на последнем этаже жилого дома в курортном районе Рафаиловичи с панорамным видом на…
$549,304
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Кондо в Рафаиловичи, Черногория
Кондо
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 7/9
Продаётся уникальная квартира с захватывающим панорамным видом на лазурное Адриатическое мор…
$381,355
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 5/5
Stunning two-bed apartment for sale in Rafailovici   Excellent rental potential Ful…
$258,725
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Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Продается замечательная квартира в Бечичи с видом на море! До моря 3 минуты. (№ 29275) …
$111,729
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 4 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 4 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 7
Продажа Рафаиловичи № 2318. Пентхаус 150 м2 с большой гостиной, кухонной и обеденной зонами,…
$724,668
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 6/6
Трехкомнатная квартира в Бечичи с видом на Адриатическое море. Общая площадь квартиры 97 м2.…
$179,455
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