Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости с видом на море в Черногории

Подгорица
45
Будва
11
Бечичи
3
Рафаиловичи
3
1 объект найдено
Ресторан, кафе 123 м² в Рафаиловичи, Черногория
Ресторан, кафе 123 м²
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 123 м²
В аренду предоставляется полностью оборудованное коммерческое пространство / ресторан площад…
$6,941
в месяц
