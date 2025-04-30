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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Будве, Черногория

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11 объектов найдено
Коммерческое помещение 14 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 14 м²
Будва, Черногория
Площадь 14 м²
Сдается гаражное место в новостройке The Old Bakery в Будве. Гараж сдается на длительный сро…
$114
в месяц
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Коммерческое помещение 35 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 35 м²
Будва, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Сдаётся офис в Будве № 2660. на улице маински пут, проходное место, рядом с мегамаркетом, 35м2
$632
в месяц
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Коммерческое помещение 15 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 15 м²
Будва, Черногория
Площадь 15 м²
Сдается гаражное место на длительный срок в Будве, в районе Розино.Гараж находится в здании …
$285
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Коммерческое помещение 205 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 205 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 205 м²
Мы предлагаем вам уникальную возможность арендовать коммерческое помещение в одном из самых …
$3,990
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Коммерческое помещение 53 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 53 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Этаж 1
Недвижимость ЧерногорияСдается функциональное коммерческое помещение площадью 53 м², располо…
$911
в месяц
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Коммерческое помещение 20 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 20 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 20 м²
Сдаётся коммерческое помещение, расположенное в самом центре Старого города Будвы — одного и…
$12,407
в месяц
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Коммерческое помещение 46 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 46 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Недвижимость ЧерногорииСдается функциональное коммерческое помещение площадью 46 м², располо…
$1,366
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Коммерческое помещение 220 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 220 м²
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 220 м²
Сдается офисное помещение в привлекательном месте Будвы, на улице Майнской, одной из самых о…
$2,846
в месяц
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Коммерческое помещение 45 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 45 м²
Будва, Черногория
Площадь 45 м²
Количество этажей 10
Аренда Будва № 5060 Сдается Коммерческое помещение в центре города в Будве. Площадь 45м2. Во…
$1,569
в месяц
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Коммерческое помещение 14 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 14 м²
Будва, Черногория
Площадь 14 м²
Сдается гаражное место в новостройке The Old Bakery в Будве. Гараж сдается на длительный сро…
$114
в месяц
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AMFORA REAL ESTATE
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Коммерческое помещение 60 м² в Будва, Черногория
Коммерческое помещение 60 м²
Будва, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Аренда Будва №4967. Офисное помещение 60м2 сдается на годовую аренду рядом с главным бульвар…
$625
в месяц
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Параметры недвижимости в Будве, Черногория

с гаражом
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