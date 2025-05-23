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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Подгорице, Черногория

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 75 м² в Подгорица, Черногория
Коммерческое помещение 75 м²
Подгорица, Черногория
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 2
Аренда ID7101.Офисное помещение в Подгорице, район City kvart, площадью 75 м², расположено н…
$1,008
в месяц
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