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Виллы с садом в Общине Подгорица, Черногория

Подгорица
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1 объект найдено
Вилла в Подгорица, Черногория
Вилла
Подгорица, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 498 м²
Роскошно меблированная современная вилла в тихой части Подгорицы с открытым бассейном.Вилла …
$2,08 млн
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Параметры недвижимости в Общине Подгорица, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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