Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Община Цетине
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на море

Виллы с видом на море в Общине Цетине, Черногория

Zagora
4
Вилла Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Вилла в Zagora, Черногория
Вилла
Zagora, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Продается роскошная вилла с бассейном и панорамным видом в городе Загора, муниципалитет Кото…
$853,701
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Zagora, Черногория
Вилла
Zagora, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продается роскошный каменный дом с бассейном и видом на море в городе Загора, муниципалитет …
$449,616
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Zagora, Черногория
Вилла
Zagora, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Продается красивая вилла с захватывающим видом на море, расположенная над пляжем Загорски Пе…
$2,96 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Вилла в Zagora, Черногория
Вилла
Zagora, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
В городе Загора муниципалитета Котор продается роскошная вилла с панорамным видом на море, к…
$2,73 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Общине Цетине, Черногория

с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти