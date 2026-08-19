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Жилье в Общине Цетине, Черногория

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12 объектов найдено
Кондо 4 комнаты в Ranjev Do, Черногория
Кондо 4 комнаты
Ranjev Do, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл расположен всего в 2 км от исторического центра Герцег Нови — одного из самых …
$719,993
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Квартира 1 спальня в Cetinje Njegusi Kotor, Черногория
Квартира 1 спальня
Cetinje Njegusi Kotor, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Количество этажей 6
Элитная квартира в премиальном комплексе в Тивате – это сочетание утонченного стиля, комфорт…
$518,911
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Квартира 1 комната в Cetinje Njegusi Kotor, Черногория
Квартира 1 комната
Cetinje Njegusi Kotor, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/6
Элегантная студия в престижном комплексеBoka Place, расположенном в самом сердце Тивата, в ш…
$520,438
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It Is RealtyIt Is Realty
Дом 4 спальни в Цетинье, Черногория
Дом 4 спальни
Цетинье, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
В самом сердце Цетине этот уютный семейный дом площадью 169 м² предлагает редкое сочетание п…
$703,002
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Квартира 2 комнаты в Cetinje Njegusi Kotor, Черногория
Квартира 2 комнаты
Cetinje Njegusi Kotor, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 2
Два дуплекс-апартамента в Баошичах На продажу предлагаются два просторных дуплекс-апартамент…
$193,035
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Квартира 1 спальня в Papratna Strana, Черногория
Квартира 1 спальня
Papratna Strana, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 3
Новый премиальный проект в Которском заливе Представляем новый жилой комплекс премиум-класса…
$150,966
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LDV InvestLDV Invest
Кондо 2 комнаты в Cetinje Njegusi Kotor, Черногория
Кондо 2 комнаты
Cetinje Njegusi Kotor, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 4/8
Продается квартира с одной спальней впятизвёздочном отеле SIRO, первом отеле брендаSIRO by K…
$576,174
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Дом 2 комнаты в Цетинье, Черногория
Дом 2 комнаты
Цетинье, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Д4-432. Дом в Цетинье, Добрско СелоПродается дом недалеко от Цетинье, в небольшом месте Добр…
$91,466
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в M 10, Черногория
Вилла
M 10, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 250 м²
Вилла Ла Tout - это современная вилла площадью 250 м2 с просторными террасами, расположенная…
Цена по запросу
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Дом 1 спальня в Gradani, Черногория
Дом 1 спальня
Gradani, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
Каменный дом для ремонта продается в мирной деревне Люботиндж, муниципалитет Цетинье, с элек…
$46,505
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Квартира 1 комната в Цетинье, Черногория
Квартира 1 комната
Цетинье, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Цена: €139 000 Современная и полностью меблированная двухкомнатная квартира доступна для про…
$159,019
НДС
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Кондо в Община Цетине, Черногория
Кондо
Община Цетине, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 2/4
Идеальная квартира для вашей мечты! Встречайте свой новый уголок с прекрасным видом на залив…
$195,289
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