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Виллы в Община Цетине, Черногория

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Zagora, Черногория
Вилла 3 спальни
Zagora, Черногория
Количество спален 3
Площадь 190 м²
NUM 3989 Современная вилла с бассейном в Загоре, место недалеко от Котора. Площадь виллы …
€570,000
в месяц
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Вилла 4 спальни в Zagora, Черногория
Вилла 4 спальни
Zagora, Черногория
Количество спален 4
Площадь 210 м²
NUM 5092 Продается двухэтажная каменная вилла в тихом месте вдали от городского шума в де…
€510,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Община Цетине, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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