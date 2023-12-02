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Дома в Община Цетине, Черногория

12 объектов найдено
Дом 4 спальни в Zagora, Черногория
Дом 4 спальни
Zagora, Черногория
Количество спален 4
Площадь 94 м²
NUM 5582 For sale, a house with a plot in Zagora. The houses are located on a plot of…
€420,000
в месяц
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Дом 2 спальни в Zagora, Черногория
Дом 2 спальни
Zagora, Черногория
Количество спален 2
Площадь 150 м²
NUM 5413 Роскошная вилла на продажу в Загоре. Площадь дома составляет 150 м2, а площадь учас…
€750,000
в месяц
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Дом 3 спальни в Zagora, Черногория
Дом 3 спальни
Zagora, Черногория
Количество спален 3
Площадь 200 м²
NUM 5435 Продается двухэтажный строящийся дом, расположенный примерно в 7,5 км от пляжа и в …
€250,000
в месяц
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Дом 5 комнат в Цетинье, Черногория
Дом 5 комнат
Цетинье, Черногория
Комнаты 5
Площадь 163 м²
Объект расположен в центре Цетине, уютном тихом городе в 30 мин езды до побережья и Подгориц…
€250,000
в месяц
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Вилла 3 спальни в Zagora, Черногория
Вилла 3 спальни
Zagora, Черногория
Количество спален 3
Площадь 190 м²
NUM 3989 Современная вилла с бассейном в Загоре, место недалеко от Котора. Площадь виллы …
€570,000
в месяц
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Вилла 4 спальни в Zagora, Черногория
Вилла 4 спальни
Zagora, Черногория
Количество спален 4
Площадь 210 м²
NUM 5092 Продается двухэтажная каменная вилла в тихом месте вдали от городского шума в де…
€510,000
в месяц
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Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Strugari, Черногория
Дом 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Strugari, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Это свойство является идеальным домом для любителей мира и природы! Это массивный участок в …
€150,000
в месяц
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Дом 5 спален в Zagora, Черногория
Дом 5 спален
Zagora, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 650 м²
For sale a luxurious and spacious five-bedroom villa in a quiet location. From all windows a…
€2,60 млн
в месяц
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 2 спальни в Zagora, Черногория
Дом 2 спальни
Zagora, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Расположение: поз. Zagora Площадь виллы: 300 кв.м. Площадь участка: 860 кв.м. Количество спа…
€750,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Српски, Crnogorski
Дом 4 спальни в Zagora, Черногория
Дом 4 спальни
Zagora, Черногория
Количество спален 4
Площадь 211 м²
NUM 4233 House in Zagora, near the town of Budva. The area of the main house is 180 m2, the…
€560,000
в месяц
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Дом 2 спальни в Негуши, Черногория
Дом 2 спальни
Негуши, Черногория
Количество спален 2
Площадь 106 м²
Код объекта - 1.27.11.10422Каменный дом в Дуги До в Негуше. Негуши - известное место гастрон…
€110,000
в месяц
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Дом в Цетинье, Черногория
Дом
Цетинье, Черногория
Площадь 530 м²
Код объекта - 1.27.11.9447Предлагаются к продаже 2 дома на одном участке расположеные в Хумч…
€400,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Община Цетине, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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