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Дома в Общине Цетине, Черногория

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4 объекта найдено
Дом 4 спальни в Цетинье, Черногория
Дом 4 спальни
Цетинье, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
В самом сердце Цетине этот уютный семейный дом площадью 169 м² предлагает редкое сочетание п…
$703,002
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Дом 2 комнаты в Цетинье, Черногория
Дом 2 комнаты
Цетинье, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Д4-432. Дом в Цетинье, Добрско СелоПродается дом недалеко от Цетинье, в небольшом месте Добр…
$91,466
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Red Feniks Montenegro
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Вилла в M 10, Черногория
Вилла
M 10, Черногория
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 250 м²
Вилла Ла Tout - это современная вилла площадью 250 м2 с просторными террасами, расположенная…
Цена по запросу
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Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Дом 1 спальня в Gradani, Черногория
Дом 1 спальня
Gradani, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1
Каменный дом для ремонта продается в мирной деревне Люботиндж, муниципалитет Цетинье, с элек…
$46,505
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Параметры недвижимости в Общине Цетине, Черногория

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Недорогая
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