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Дома с садом в Общине Цетине, Черногория

Цетинье
10
Zagora
8
2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Meterizi, Черногория
Дом 5 комнат
Meterizi, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Количество этажей 2
ID-2122 Продается уютный и стильный дом в Метеризе, г. Улцинь. Площадь: 218 м² Ок…
$257,500
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Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Дом 7 спален в Цетинье, Черногория
Дом 7 спален
Цетинье, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Жилой комплекс из 7 домов на продажу, Цетинье, Черногория.Эта этническая деревня состоит из …
$2,39 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
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Типы недвижимости в Общине Цетине

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