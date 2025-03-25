  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилой квартал Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica

Жилой квартал Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica

Pejton, Черногория
от
$1,174
;
10
Оставить заявку
ID: 28601
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se prostran i lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 94m2, da sedmom (poslednji) spratu stambene zgrade, u naselju Pejton. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, na samo par minuta od strogog centra grada. Zgrada posjeduje dva lifta, a ulaz se redovno odrzava. U cijenu zakupa je uracunato garazno parking mjesto. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Pejton, Черногория
Образование
Здравоохранение
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Бечичи, Черногория
от
$109,146
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$205,382
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$352
Жилой квартал Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$269,931
Жилой квартал One bedroom apartment in Verde Village
M 10, Черногория
от
$146,701
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 94 m² na Prodaju – Pejton, Podgorica
Pejton, Черногория
от
$1,174
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 60 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$154,917
Prodaje se dvosoban stan u izgradnji na Zabjelu.Stan je ukupne povrsine 60m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade.Nalazi se na trenutno najtrazenijoj lokaciji za kupovinu i prodaje se po povoljnoj cijeni
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$119,414
Год сдачи 2025
Новый жилой комплекс с собственной инфраструктурой в центре Тивата, в 400 м от Porto-Montenegro. Это идеальное место для тех, кто хочет жить в городе Тиват с его инфраструктурой и культурной жизнью, при этом в спокойном и зеленом месте. В пешей доступности английская школа Knightsbridge и г…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$264,063
Prodaje se trosoban stan površine 100 m² u starogradnji, u naselju Preko Morače. Stan se nalazi na drugom spratu u zgradi koja nema lift, odlikuje ga odlična struktura i funkcionalan raspored prostorija. Lokacija je izuzetno tražena, sa svim važnim sadržajima u blizini – škole, vrtići, marke…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации