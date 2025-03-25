  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 56 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$1,115
;
9
ID: 28227
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se dvosoban stan površine 56 m² u City kvartu, u zgradi Acton, na trećem spratu sa liftom. Stan je moderno opremljen i kompletno namješten, a ispred zgrade se nalazi javni parking. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini svih važnih sadržaja. Mjesečna kirija iznosi 950 €.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Рисан, Черногория
от
$450,110
Жилой квартал Stan 37 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Жилой квартал Stan 30 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$293
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$880
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый эксклюзивный проект на 1 линии в Которском заливе
Рисан, Черногория
от
$450,110
Год сдачи 2024
Количество этажей 3
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY – это уникальная возможность стать владельцем не просто элитной недвижимости, а части легендарного гостиничного бренда Mövenpick, который является частью всемирно известной группы Accor.   Вы получите доступ к непревзойденному уровню сервиса, удобства…
Жилой комплекс
Тиват, Черногория
от
$131,538
Варианты отделки С отделкой
Удобства:  Элитный жилой комплекс, расположенный в живописном городе Тиват, Апартаменты в комплексе созданы с любовью к деталям, обеспечивая все удобства, необходимые для комфортной жизни. Современная архитектура комплекса спроектирована таким образом чтобы из каждого окна открывался потряса…
Жилой квартал Stan 37 m² na Prodaju – Centar, Budva
Будва, Черногория
от
$493
Izdaje se moderno opremljena garsonjera površine 37m², smještena na prvom spratu stambene zgrade u Adok naselju, Budva. Garsonjera je u potpunosti opremljena modernim namještajem i tehnikom, a nalazi se na 10 minuta hoda od Slovenske plaže i centra grada. Lokacija: U neposrednoj blizini se n…
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации