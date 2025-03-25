  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$190,125
;
2
Оставить заявку
ID: 28411
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Prodaje se jednosoban stan u preumim dijelu grada u Central Pointu!Stan se nalazi na 6. Spratu cetvrte faze!Rok zavrsetka se ocekuje kraljem ljeta!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$119,414
Многоквартирный жилой дом Тиват
Тиват, Черногория
от
$146,926
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,115
Жилой комплекс Новый гольф-курорт мирового класса The Peaks Lustica Bay
Радовичи, Черногория
от
$1,00 млн
Жилой комплекс Апартаменты в новом комплексе Tivat Hotel and Residences
Тиват, Черногория
от
$349,163
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$190,125
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Жилой квартал Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Жилой квартал Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Жилой квартал Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Жилой квартал Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Показать все Жилой квартал Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
Жилой квартал Stan 73 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Черногория
от
$140,833
Prodaje se komforan dvosoban stan površine 73m², smješten na drugom spratu stambene zgrade na mirnoj i atraktivnoj lokaciji u Cetinju.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, ostava i terasa.Stan se nalazi na drugom spratu zgrade bez lifta.…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Izdaje se nemjesten jednosoban stan, povrsine 47m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade, na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Postoji…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Жилой комплекс Апартаменты в отеле 5 звезд на первой линии в Будве
Будва, Черногория
от
$818,298
Год сдачи 2026
Количество этажей 11
Новый шикарный Отель 5 звезд расположен в Будве, Черногория в 10 метрах от моря. Визитной карточкой комплекса является эксклюзивное месторасположение первая линия, панорамные окна с видом на море, наличие собственной инфраструктуры. Всего в отеле имеется 88 гостиничных номеров и апартамент…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации