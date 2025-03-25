  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Жилой квартал Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$257,021
;
9
Оставить заявку
ID: 28585
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Na prodaju trosoban stan 101m2 u novoizgradjenom kompleksu City kej. Stan se nalazi na 4. spratu zgrade i ima pogled na Moracu. - namješten- ⁠ugrađena Daikin klimatizacija sa podnim grijanjem i neograničenom toplom vodom- ⁠dva kupatila- ⁠dvije terase- ⁠ostave na terasama- ⁠tehnicka prostorija

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Многоквартирный жилой дом Многоквартирный жилой дом BUDVA
Будва, Черногория
от
$176,767
Жилой комплекс Современный жилой комплекс в Рисане в Бока-Которской бухте
Рисан, Черногория
от
$183,174
Жилой комплекс в пригороде Тивата
Тиват, Черногория
от
$115,727
Апарт - отель Apart hotel Djenovici
Дженовичи, Черногория
от
$2,63 млн
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Тиват, Черногория
от
$130,866
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 101 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$257,021
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Jednosoban i nov jednosoban stan od 47m2 nalazi se u Central Pointu.  Lociran na prvom spratu zgrade, modernog dizajna, stan je spreman za useljenje
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Жилой квартал Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$422,500
Prodaje se luksuzno opremljen trosoban stan, povrsine 120m2, u Toloskoj sumi. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, tri kupatila i terasa. Stan se nalazi na prvom spratu stambene zgrade, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Nalazi se n…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Показать все Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе
Муо, Черногория
от
$303,775
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Эксклюзивный жилой комплекс у моря с причалом в Бокa-Которском заливе.   Ощутите уникальную гармонию природы и архитектуры в самом сердце одного из красивейших заливов мира. Этот жилой комплекс предлагает образ жизни, сочетающий современный комфорт, панорамные морские виды, стильную ср…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации