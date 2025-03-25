Жилой квартал Stan 73 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Na prodaju jedinstven trosoban stan u Baru!Stan je ukupne kvadrature 73.3m2 i nalazi se na osmom spratu novoizgradjene zgrade ciji je rok zavrsetka radova kroz mjesec dana.Iz stana koji je udaljen svega 630m2 od plaze, pruza se panoramski pogled na more i grad Bar!Izuzetno je osuncan i idealan za zivot ali i za investiciju!Zgrada je radjena od najkvalitetnijih materijala. Termo blokovi su debljine 25cm, dok je izolacija ukupne debljine 10cm!U prizemlju zgrade nalaze se poslovni prostori, a odmah preko puta zgrade je najveci projekat sa trznim centrom u Baru!Mogucnost kupovine garaze po cijeni od 15.000E!
Местонахождение на карте
Старый Бар, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Досуг
