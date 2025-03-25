  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Старый Бар
  4. Жилой квартал Stan 73 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar

Жилой квартал Stan 73 m² na Prodaju – Stari Bar, Bar

Старый Бар, Черногория
от
$215,064
;
4
ID: 28581
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Город
    Старый Бар

О комплексе

Na prodaju jedinstven trosoban stan u Baru!Stan je ukupne kvadrature 73.3m2 i nalazi se na osmom spratu novoizgradjene zgrade ciji je rok zavrsetka radova kroz mjesec dana.Iz stana koji je udaljen svega 630m2 od plaze, pruza se panoramski pogled na more i grad Bar!Izuzetno je osuncan i idealan za zivot ali i za investiciju!Zgrada je radjena od najkvalitetnijih materijala. Termo blokovi su debljine 25cm, dok je izolacija ukupne debljine 10cm!U prizemlju zgrade nalaze se poslovni prostori, a odmah preko puta zgrade je najveci projekat sa trznim centrom u Baru!Mogucnost kupovine garaze po cijeni od 15.000E!

Местонахождение на карте

Старый Бар, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
