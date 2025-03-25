  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$763
;
10
ID: 28534
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se jednosoban stan, povrsine 42m2 u kompleksu Central Point. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot, u blizini trznog centra "Big fashion". Nalazi se u gradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Centar, Budva
Будва, Черногория
от
$146,701
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$122,784
Жилой квартал Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,174
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Черногория
от
$140,833
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$265,236
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$763
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Izdaje se namješten jednosoban komforan stan ukupne kvadrature 45m2, koji se nalazi na prvom spratu zgrade Zetagradnje. Stan se nalazi preko puta uprave Carina! Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Показать все Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Жилой комплекс Комплекс MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в центре горнолыжного курорта
Колашин, Черногория
от
$407,357
Количество этажей 2
MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY— это комплекс премиум-класса в самом центре популярного горнолыжного курорта Колашин. Именно здесь расположены новые горнолыжные центры «Kolašin 1450» и «Kolašin 1600», соединенные канатной дорогой. В «Kolašin 1450» лыжников и сноубордистов ожидают 7 трасс разной с…
Жилой квартал Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Жилой квартал Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Жилой квартал Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Жилой квартал Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Жилой квартал Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Показать все Жилой квартал Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Жилой квартал Stan 54 m² na Prodaju – Petrovac, Budva
Петровац, Черногория
от
$170,174
Prodaje se lijepo uređen jednosoban stan u modernom stambenom kompleksu sa bazenom, smješten u mirnom i ušuškanom dijelu Petrovca.Stan površine 54 m² nalazi se na prvom spratu i ima izuzetno funkcionalan raspored: ulazni hodnik, dnevni boravak sa izlaskom na terasu, kuhinja, trpezarija, spav…
