  2. Черногория
  3. Сутоморе
  4. Жилой квартал Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar

Жилой квартал Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar

Сутоморе, Черногория
от
$117,361
;
6
ID: 28347
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Бар
  • Город
    Сутоморе

О комплексе

Na prodaju trosoban duplex kod hotela Akapulko!Stan je ukupne kvadrature 81m2 a upisan je u listu nepokretnosti 48m. Nalazi se na 4. Spratu u zgradi bez lifta. Sastoji se od dnevne sobe, trpezarije, kuhinje, kupatila i spavace sobe na prvom nivou.  Dok je drugi nivo spojen unutrasnjim stepenicama koje vode do dvije spavace sobe i galerije! Nalazi se u blizini plaze i idealan je za investiciju i za zivot!

Местонахождение на карте

Сутоморе, Черногория
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
