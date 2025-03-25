  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$146,701
;
9
Оставить заявку
ID: 28306
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Prodaje se jednosoban stan površine 49 m², smješten iza Central Pointa, na visokom prizemlju. Stan je kompletno namješten, spreman za useljenje i nalazi se na atraktivnoj lokaciji u blizini tržnog centra, marketa i svih važnih sadržaja. Pogodan je za stanovanje ili kao investicija za izdavanje. Cijena: 125.000 €.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс
Тиват, Черногория
от
$138,453
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$232,844
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Жилой квартал Stan 72 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Donja Lastva, Черногория
от
$404,896
Жилой комплекс Новый жилой комплекс премиум-класса с бассейном и закрытой территорией
Дженовичи, Черногория
от
$524,055
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$146,701
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$150,222
Prodaje se stan od 48m2 na IV spratu zgrade Čelebić - City Key. Stan je orjentisan sjever istok, nalazi se na ćošku zgrade sa velikom terasom i otvorenim pogledom.
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Показать все Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Жилой квартал Dvosoban stan, Zagoric, Izdavanje
Подгорица, Черногория
от
$763
Izdaje se dvosoban stan u Podgorici, naselje Zagorič pored osnovne škole Branko Božović.Nalazi se na prvom spratu, ima lift i posjeduje garažno mjesto.Stan je nov i neuseljavan. Potpuno je namješten i opremljen, komforan i funkcionalan za život.Orijentisan je jugoistočno što pruža mnogo prir…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Показать все Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Boreti, Черногория
от
$217,435
Площадь 44–189 м²
19 объектов недвижимости 19
Апарт-отель «Гармония» расположен в самом сердце Черногории, в элитном районе Будванской ривьеры на полуострове Завала, который был одним из заповедных уголков девственной природы. Комплекс находится в шаговой доступности от моря и чистого ухоженного пляжа. Со всех террас открывается великол…
Застройщик
MS Invest
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации