Жилой квартал City Kvart, Garsonjera, Prodaja

Prodaja – Garsonjera 25m², City Kvart (suterenski stan)
📍 Lokacija: City Kvart – jedna od najtraženijih lokacija u Podgorici
🏢 Odlična prilika za investiciju ili život
Detalji stana:
Površina: 25 m²
Struktura: garsonjera
Nalazi se u suterenu
Namještena, odmah useljiva
Privatno parking mjesto uključeno u cijenu
💰 Cijena: 54.000 €
Местонахождение на карте
Подгорица, Черногория
