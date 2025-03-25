  1. Realting.com
Жилой квартал City Kvart, Garsonjera, Prodaja

Подгорица, Черногория
от
$63,375
;
4
ID: 28146
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaja – Garsonjera 25m², City Kvart (suterenski stan)   📍 Lokacija: City Kvart – jedna od najtraženijih lokacija u Podgorici 🏢 Odlična prilika za investiciju ili život   Detalji stana: Površina: 25 m² Struktura: garsonjera Nalazi se u suterenu Namještena, odmah useljiva Privatno parking mjesto uključeno u cijenu   💰 Cijena: 54.000 €

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

