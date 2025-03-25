  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Будва
  4. Жилой квартал Prodaja, Budva, Dvosoban stan

Жилой квартал Prodaja, Budva, Dvosoban stan

Будва, Черногория
от
$194,819
;
5
Оставить заявку
ID: 28143
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Будва
  • Город
    Будва

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Prodaja – Namješten dvosoban stan 67m², Budva (Dubovica)   📍 Lokacija: Dubovica, u blizini Mega Mall-a, Budva 🏢 Zgrada sa dva lifta, stan na 3. spratu Detalji stana: Površina: 67 m² Struktura: dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, 2 spavaće sobe, 2 kupatila, 2 terase Stan je namješten i odmah useljiv  

Местонахождение на карте

Будва, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$193,646
Жилой квартал Stan 30 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$469
Жилой квартал One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Бар, Черногория
от
$176,042
Жилой квартал Stan 31 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,230
Жилой квартал Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Вы просматриваете
Жилой квартал Prodaja, Budva, Dvosoban stan
Будва, Черногория
от
$194,819
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в кондо-отеле на 1 линии в Бечичи
Жилой комплекс Апартаменты в кондо-отеле на 1 линии в Бечичи
Жилой комплекс Апартаменты в кондо-отеле на 1 линии в Бечичи
Жилой комплекс Апартаменты в кондо-отеле на 1 линии в Бечичи
Жилой комплекс Апартаменты в кондо-отеле на 1 линии в Бечичи
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в кондо-отеле на 1 линии в Бечичи
Жилой комплекс Апартаменты в кондо-отеле на 1 линии в Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$619,182
Год сдачи 2023
Количество этажей 12
Новый кондо-отель находится на 1 линии от моря, прямо на набережной поселка Бечичи, в Будванской Ривьере - самой развитой и привлекательной для туристов части побережья Черногории.   Отель имеет прямой выход на галечный пляж Бечичи, протяженностью 2 км, который многие считают самым краси…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$763
Izdaje se jednosoban stan, povrsine 42m2 u kompleksu Central Point. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot, u blizini trznog centra "Big fashi…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 95 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$275,799
Potpuno renoviran trosoban stan na prodaju u centru Podgorice.  Stan je površine 95m2 (u LP upisano 86m2). Nalazi se na trećem spratu od ukupno 10. Po strukturi je trosoban, a ima i dvije terase, zasebnu trpezariju sa kuhinjom i ostavu. Grijanje je centralno, parket hrastov. Zgrada ima jav…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации