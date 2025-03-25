  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$704
;
9
ID: 28351
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se konforan dvosoban stan na Zabjelu.Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na prvom spratu starije zgrade.Stan je renoviran i kompletno opremljen za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
