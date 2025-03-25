  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$587
;
6
ID: 28413
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se nemjesten jednosoban stan, povrsine 47m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade, na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Postoji mogucnost zakupa garaznog mjesta. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Местонахождение на карте
Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 81 m² na Prodaju – Sutomore, Bar
Сутоморе, Черногория
от
$117,361
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$645
Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$645
Жилой комплекс Новый ЖК ROYAL CENTRAL RESIDENCE в самом центре Будвы
Будва, Черногория
от
$230,447
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$193,646
Другие комплексы
Апарт - отель Kolasin Valleys
Апарт - отель Kolasin Valleys
Апарт - отель Kolasin Valleys
Апарт - отель Kolasin Valleys
Апарт - отель Kolasin Valleys
Показать все Апарт - отель Kolasin Valleys
Апарт - отель Kolasin Valleys
Община Андриевица, Черногория
от
$463,891
Варианты отделки С отделкой
Площадь 35–76 м²
5 объектов недвижимости 5
Исключительные отели в Колашинских долинах - инвестируйте в роскошь и отдых в Черногории Описание проекта: Колашинские долины переворачивают новую страницу в мире гостиничного бизнеса и инвестиций в горном районе Черногории. В этом всесезонном проекте представлены 23 отеля высокого кла…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
47.0 – 72.0
323,917 – 595,983
Квартира 2 комнаты
72.0 – 76.0
522,128 – 539,392
Студия
35.0
214,771
Застройщик
Kolasin Valleys
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Жилой комплекс Новый жилой комплекс у моря в Которе
Муо, Черногория
от
$164,714
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 44–75 м²
3 объекта недвижимости 3
Представляем Вашему вниманию новый жилой комплекс в Которе. Этот регион славится своим мягким климатом, вековыми оливковыми рощами и кристально чистыми водами залива. Комплекс расположен всего в 50 метрах от моря, предлагая неповторимую атмосферу уединения и гармонии с природой.   Компле…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
43.5
188,951
Квартира 2 комнаты
75.0
350,792
Квартира 3 комнаты
75.0
389,522
Агентство
VALUE.ONE
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
