  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica

Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica

Dalmatinska, Черногория
от
$140,833
;
6
Оставить заявку
ID: 28269
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Prodaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, povrsine 40m2, smjesten na visokom prizemlju stambene zgrade, u Dalmatinskoj ulici.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba i kupatilo.Postoji mogućnost dogradnje terase površine 4m², uz već dobijenu saglasnost skupštine stanara.Nalazi se u zgradi novogradnje, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade se nalazi privatno parking mjesto pod rampom.

Местонахождение на карте

Dalmatinska, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Жилой квартал Stan 51 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Жилой квартал Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$269,931
Жилой квартал Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,699
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$189,773
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Черногория
от
$140,833
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Жилой квартал Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,408
U ponudi je prostran i kompletno opremljen trosoban stan površine 93m², smješten u kvalitetnoj zgradi Zetagradnje u Ulici Vasa Raičkovića 13/2, iznad marketa Bonella. Stan se nalazi na drugom spratu i raspolaže sa funkcionalnim rasporedom prostorija, idealnim za udoban porodični život.✅ Namj…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Жилой квартал Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Izdaje se jednosoban stan u Central Pointu.Stan se nalazi u prvoj zgradi, ukupne kvadrature 52m2!Kompletno je opremljen i spreman za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс у моря в Тивате
Показать все Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс у моря в Тивате
Тиват, Черногория
от
$131,246
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Площадь 66–94 м²
3 объекта недвижимости 3
Жилой комплекс у моря в Тивате. Современный жилой комплекс премиум-класса с видом на море и прямым доступом к пляжу. Это элитное предложение в самом живописном районе города Тиват. Стильная архитектура, потрясающие виды на Адриатику, премиальная отделка и отличное расположение делают этот…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
66.0 – 83.0
351,414 – 373,903
Квартира 2 комнаты
94.0
421,488
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации