  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Жилой квартал Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$587
;
4
Оставить заявку
ID: 28424
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se namjesten jednosoban stan u City Kvartu!Stan je ukupne kvadrature 63m2 od kojih je terasa 18m2!Nalazi se na prvom spratu stambene zgrade!Dostupan je od 10. Juna!U cijenu ukljuceno parking mjesto pod rampom!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Апарт - отель Апарт отель “Гармония”
Boreti, Черногория
от
$217,435
Жилой квартал Stan 64 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$265,236
Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,643
Жилой квартал Stan 200 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$3,286
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$822
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс The Dreams by Dukley
Жилой комплекс The Dreams by Dukley
Жилой комплекс The Dreams by Dukley
Жилой комплекс The Dreams by Dukley
Жилой комплекс The Dreams by Dukley
Показать все Жилой комплекс The Dreams by Dukley
Жилой комплекс The Dreams by Dukley
Тиват, Черногория
от
$587,217
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Площадь 98–281 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый эксклюзивный проект - жилой комплекс The Dreams by Dukley расположен в непосредственной близости от проекта Porto Montenegro. Возможна оплата в РФ, Украине и за криптовалюту. Он включает три жилых блока и бассейн на крыше. Каждое здание имеет роскошные квартиры и просторные пентх…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
98.0
1,29 млн
Квартира 3 комнаты
281.0
4,11 млн
Коммерческое помещение
164.0
3,31 млн
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Жилой комплекс Жилой комплекс в Будве
Будва, Черногория
от
$89,990
Год сдачи 2027
Количество этажей 9
В Будве, в районе Дубовица Люкс, стартовал новый жилой проект, который объединяет высокий уровень комфорта и отличное расположение — всего в шаговой доступности находятся университет и современный торговый центр Mega Mall. Комплекс рассчитан на 38 квартир различных типов: от уютных студий…
Агентство
MD Realty
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 48 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Izdaje se namjesten jednosoban stan na Starom Aerodromu!Stan je ukupne kvadrature 48m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации