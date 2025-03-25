Жилой квартал Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja

  1. Realting.com
Подгорица, Черногория
от
$208,903
;
5
ID: 28150
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

🏡 Na prodaju – dvoiposoban stan od 77m² u Bloku 5, Podgorica Mogućnost kompenzacije za jednosoban stan ili garsonjeru + doplata. 📍 Lokacija bez kompromisaStan se nalazi u najljepšem dijelu Bloka 5, odmah pored parka – savršena kombinacija mira i dostupnosti svih sadržaja. 🏫 Osnovna škola odmah pored zgrade – dijete ide bezbjedno i samostalno. 🏡 Dva vrtića, 🏥 dom zdravlja, tri velika parka i veliko javno igralište za fudbal i košarku nalaze se u neposrednoj blizini zgrade. 🚗 Veliki parking ispred zgradeNe moraš razmišljati o kupovini parking mjesta – dovoljno prostora za više vozila. 🏢 Stan na 9. spratu – zgrada sa 12 spratovaZgrada posjeduje dva lifta – veliki i mali. Ulaz je uredan i redovno održavan.✨ Nova fasada urađena prije godinu dana 🌅 Izvanredan pogled – jedan od najljepših u graduOtvoren pogled ka zelenilu i horizontu, bez zaklanjanja drugih zgrada. Maksimalna privatnost i osjećaj slobode. 🛋️ Funkcionalan rasporedDnevna i spavaća zona su odvojene. Stan je pun dnevnog svjetla i odiše prozračnošću. 📄 📌 Dokumentacija čista– List nepokretnosti 1/1– Bez tereta i ograničenja– Stan odmah spreman za prodaju

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Эксклюзивный жилой комплекс в Доброте
Доброта, Черногория
от
$297,487
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от $352
Подгорица, Черногория
от
$352
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Жилой комплекс Новый жилой комплекс в центре Тивата
Тиват, Черногория
от
$119,414
Жилой квартал Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$142,007
Вы просматриваете
Жилой квартал Blok 5, Dvosoban stan, Prodaja
Подгорица, Черногория
от
$208,903
Другие комплексы
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Тиват, Черногория
от
$130,866
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Жилой комплекс у моря в Тивате. Современный жилой комплекс премиум-класса с видом на море и прямым доступом к пляжу. Это элитное предложение в самом живописном районе города Тиват. Стильная архитектура, потрясающие виды на Адриатику, премиальная отделка и отличное расположение делают этот …
VALUE.ONE
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Показать все Жилой комплекс
Жилой комплекс
Donja Lastva, Черногория
от
$159,841
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 6
В живописном районе Донья Ластва, расположенном в городе Тиват, запланировано строительство эксклюзивного мини-города, состоящего из шестнадцати домов. Этот комплекс выделяется своим превосходным местоположением, включая близость к Порто Монтенегро, а также к школам и детским садам, что дела…
MD Realty
Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Многоквартирный жилой дом Тиват
Тиват, Черногория
от
$146,926
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 4
Предлагаю купить квартиру в строящемся комплексе ?Тиват Квартиры расположены в тихом месте, в сосновом лесу. По соседству расположены магазины, рестораны, чистые пляжи и престижный район Порто Монтенегро. Квартиры освещены дневным светом благодаря удачному расположению окон дома и использова…
Montenegro Intel city
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации