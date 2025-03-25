  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 49 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$190,125
;
9
ID: 28310
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se jednosoban stan površine 49 m² u ulici Baku, na prvom spratu stambene zgrade. Stan je polu namješten, opremljen kvalitetnim Daikin klima uređajima, i posjeduje označeno parking mjesto koje je ograđeno rampom. Nalazi se na odličnoj lokaciji, pogodnoj za miran i komforan život, u blizini svih potrebnih sadržaja. Cijena: 162.000 €.

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

