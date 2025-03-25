  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 72 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Жилой квартал Stan 72 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$645
;
8
Оставить заявку
ID: 28211
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se namjesten dvosoban stan, povrsine 72m2, smjesten na sestom (poslednji) spratu stambene zgrade, na Zabjelu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u neposrednoj blizini Osnovne skole "Oktoih".Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Жилой квартал Stan 22 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$293
Жилой квартал Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Жилой комплекс Astar Marina
Мельине, Черногория
от
$299,691
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 72 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$645
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Эксклюзивный проект премиум-класса в Будванской Ривьере
Жилой комплекс Эксклюзивный проект премиум-класса в Будванской Ривьере
Жилой комплекс Эксклюзивный проект премиум-класса в Будванской Ривьере
Жилой комплекс Эксклюзивный проект премиум-класса в Будванской Ривьере
Жилой комплекс Эксклюзивный проект премиум-класса в Будванской Ривьере
Показать все Жилой комплекс Эксклюзивный проект премиум-класса в Будванской Ривьере
Жилой комплекс Эксклюзивный проект премиум-класса в Будванской Ривьере
Katun Rezevici, Черногория
от
$374,768
Количество этажей 3
Площадь 64–90 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый эксклюзивный проект премиум-класса на Будванской Ривьере в поселке Режевичи.   Идеальная локация для инвестиций и жизни. Проект расположен в одном из самых престижных районов Будванской Ривьеры, предлагая уникальное сочетание природной красоты, уединения и развитой инфраструктуры…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
64.0
393,471
Квартира 2 комнаты
90.0
540,304
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$587
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 45m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade, na Zabjelu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$2,347
Na prodaju tri jednosobna stana od po 50m2 u luksuznoj zgradi u izgradnji!Stanovi se nalaze u Donjoj Gorici, nedaleko od glavnog bulevara prema Cetinju!Zgrada je stambeno-poslovnog tipa. Na prizemlju i prvom spratu je poslovni prostor ukupne kvadrature 600m2 sa mogucim koriscenjem podruma od…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации