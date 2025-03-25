  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$126,750
;
3
Оставить заявку
ID: 28541
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Na prodaju jednosoban stan u izgradnji u Momisicima.Stan je ukuone kvadrature 45m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade, ciji je rok zavrsetka kraj 2025te godine!Uz stan dolazi ostava kvadrature 9m2!Obavezna kupovina garaze u iznosu od 15.000€

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в Vero&Versa Residences Porto-Montenegro
Тиват, Черногория
от
$453,912
Жилой квартал Stan 37 m² na Prodaju – Centar, Budva
Будва, Черногория
от
$493
Жилой квартал Stan 50 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$822
Жилой комплекс Апартаменты в кондо-отеле на 1 линии в Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$619,182
Жилой квартал Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$126,750
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на море в новом ЖК на Луштице
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на море в новом ЖК на Луштице
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на море в новом ЖК на Луштице
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на море в новом ЖК на Луштице
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на море в новом ЖК на Луштице
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на море в новом ЖК на Луштице
Жилой комплекс Таунхаусы с видом на море в новом ЖК на Луштице
Луштица, Черногория
от
$232,542
Год сдачи 2023
Количество этажей 2
Предлагаются к продаже уникальные танхаусы в новом жилом комплексе в живописном месте наполуострове Луштица.    Комплекс состоит из двух зданий. Первое здание расположено в 50 м от моря с красивейшим видом на Тиватский залив и остров Цветов, на монастырь Святого Марко и горы. Объект сост…
Агентство
VALUE.ONE
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом
Бар, Черногория
от
$82,698
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Площадь 27–63 м²
5 объектов недвижимости 5
Удобства: В самом лучшем и привлекательном месте Бара возводится здание, которое будет представлять собой сочетание традиционного жилья и природной красоты. Это одно из самых привлекательных мест для проживания в этом районе, где будет построено роскошное здание с надземными этажами P+S+8, 4…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
27.2 – 48.1
82,998 – 146,772
Квартира 2 комнаты
63.0
192,238
Агентство
GATE Realty
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Жилой квартал Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Жилой квартал Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Жилой квартал Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Жилой квартал Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Жилой квартал Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Показать все Жилой квартал Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Жилой квартал Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Подгорица, Черногория
от
$822
✨ IZDAJE SE LUKSUZAN STAN – CENTRAL POINT ✨   📐 50 m² – jednosoban 🚗 Garažno mjesto uključeno u cijenu 📍 Top lokacija – Central Point 📅 Useljiv od 10. oktobra 💶 700 € mjesečno
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации