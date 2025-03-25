Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
a prodaju dvosoban stan 74 m² – Momišići, PodgoricaU ponudi imamo funkcionalan i prostran dvosoban stan površine 74 m², smješten na 2. spratu manje stambene zgrade bez lifta u mirnoj ulici Gavra Vukovića, Momišići.Zgrada nema lift, ali raspolaže dostupnim parkingom iza objekta.Stan je jugozapadno orijentisan, što mu obezbjeđuje puno prirodne svjetlosti tokom dana. Lokacija je izuzetno praktična – u neposrednoj blizini se nalaze svi važni sadržaji: marketi, škole, vrtići, apoteke, i svega je nekoliko minuta udaljen od centra grada.Struktura stana:Ulazni hodnikDnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjomDvije spavaće sobeTerasaKupatiloStan se može kupiti i sa namještajem, po dogovoru.✅ Uknjižen, bez tereta i ograničenja.
