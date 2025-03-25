  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$93,889
6
ID: 28321
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Prodaje se jednosoban stan površine 41m², smješten na 6. (posljednjem) spratu stambene zgrade u naselju Blok 9.🔹 Osnovne karakteristike:Površina: 41m²Sprat: 6/6Zgrada posjeduje liftU blizini se nalazi veliki javni parkingStan je funkcionalnog rasporeda i dobro osvijetljenNalazi se na atraktivnoj lokaciji, blizu škole, vrtića, prodavnica i ostalih važnih sadržaja.Stan nije moguće kupiti putem stambenog kredita – isključivo gotovinsko plaćanje.💶 Cijena: 80.000€

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$129,097
Жилой квартал Stan 68 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$645
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,115
Жилой квартал Two bedroom apartment of 60m2 - Bar
Бар, Черногория
от
$211,250
Жилой комплекс Жилой комплекс у моря в Тивате
Тиват, Черногория
от
$130,866
Вы просматриваете
Подгорица, Черногория
от
$93,889
Другие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс на 1 линии в Бечичи
Жилой комплекс Новый комплекс на 1 линии в Бечичи
Жилой комплекс Новый комплекс на 1 линии в Бечичи
Жилой комплекс Новый комплекс на 1 линии в Бечичи
Жилой комплекс Новый комплекс на 1 линии в Бечичи
Жилой комплекс Новый комплекс на 1 линии в Бечичи
Бечичи, Черногория
от
$261,872
Год сдачи 2023
Количество этажей 10
Площадь 69–116 м²
2 объекта недвижимости 2
Новый современный жилой комплекс в Бечичи - идеальное место для тех, кто хочет жить вблизи моря и наслаждаться красивыми видами на море. Расстояние по ровной дороге до песчаного пляжа- всего 150 м.   В комплексе 10 этажей - 8 квартир на этаже c видами на море и горы. Месторасположение, п…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
69.0
379,076
Квартира 2 комнаты
116.0
607,931
VALUE.ONE
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Жилой квартал Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Izdaje se jednosoban stan na Zabjelu!Stan se nalazi u Zabjelskoj Vektri.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$528
Izdaje se dvosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na trecem spratu u zgradi koja ne posjeduje lift.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации