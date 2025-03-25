Жилой квартал Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Prodaje se jednosoban stan površine 41m², smješten na 6. (posljednjem) spratu stambene zgrade u naselju Blok 9.🔹 Osnovne karakteristike:Površina: 41m²Sprat: 6/6Zgrada posjeduje liftU blizini se nalazi veliki javni parkingStan je funkcionalnog rasporeda i dobro osvijetljenNalazi se na atraktivnoj lokaciji, blizu škole, vrtića, prodavnica i ostalih važnih sadržaja.Stan nije moguće kupiti putem stambenog kredita – isključivo gotovinsko plaćanje.💶 Cijena: 80.000€
Местонахождение на карте
Подгорица, Черногория
