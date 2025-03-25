  1. Realting.com
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$880
;
9
ID: 28454
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Izdaje se nemjsten dvosoban stan, povrsine 74m2, na prvom spratu stambene zgrade, u City kvartu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trezarija, dvije spavace sobe, dva kupatila i terasa.   Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot.   Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.   Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение
Еда и напитки
Финансы

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал Stan 61 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$211,250
Жилой квартал Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Бар, Черногория
от
$154,917
Жилой квартал Stan 54 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$763
Жилой квартал Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Черногория
от
$140,833
Жилой квартал One bedroom apartment in Tivat - new building
Тиват, Черногория
от
$161,958
Жилой квартал Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$880
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Жилой квартал Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$822
Izdaje se luksuzno namješten jednosoban komforan stan od 55m2.Stan je u potpunosti nov neuseljavan.Nalazi se na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift.Izdaje se na duži vremenski period.Stan se nalazi na odličnoj lokaciji kod Vezirovog mosta u Zagoriču.Obezbijedjeno parking mjesto ispred z…
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 120 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,643
Izdaje se luksuzan neuseljavan dvosoban stan u strogom Centru grada!Stan je ukupne kvadrature 120m2 i posjeduje prostranu dnevnu sobu, odvojenu kuhinu, dvije spavace sobe od kojih jednu master sobu, kupatilo i prostranu terasu!Moguca doplata za parking kod kasarne!Stan se izdaje iskljucivo n…
CONCORD NEKRETNINE
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Жилой квартал Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$134,965
Prodaje se stan od 46m2 na četvrtom spratu. Stan se nalazi kod Krivog Mosta, u blizini marketa Idea. Stan se sastoji od dnevne sobe, kuhinje sa trpezarijom, 2 spavaće sobe, hodnika, kupatila, terase. Stambena zgrada posjeduje lift
CONCORD NEKRETNINE
