  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica

Жилой квартал Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$704
;
7
Оставить заявку
ID: 28368
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
English English
Izdaje se jednosoban stan u Central Pointu.Stan se nalazi u prvoj zgradi, ukupne kvadrature 52m2!Kompletno je opremljen i spreman za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Омния Хилс
Rijeka Rezevici, Черногория
от
$232,775
Жилой квартал Stan 36 m² na Prodaju – Pržno, Budva
Пржно, Черногория
от
$152,569
Жилой квартал Stan 72 m² na Prodaju – Centar, Bar
Бар, Черногория
от
$116,188
Жилой квартал Stan 44 m² na Prodaju – Ilino, Bar
Бар, Черногория
от
$2,171
Жилой комплекс MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY
Рисан, Черногория
от
$468,402
Вы просматриваете
Жилой квартал Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Жилой квартал Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$1,115
Izdaje se moderno opremljen dvosoban stan površine 70 m², smješten na 4. spratu stambene zgrade sa liftom, u atraktivnoj lokaciji – City Kvart.   Struktura stana:   Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom Dvije spavaće sobe Dva kupatila Terasa     Dodatne pogodnosti:   Garažno mjesto ukl…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 75 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Жилой квартал Stan 75 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Жилой квартал Stan 75 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Жилой квартал Stan 75 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Жилой квартал Stan 75 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Показать все Жилой квартал Stan 75 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Жилой квартал Stan 75 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Бечичи, Черногория
от
$234,722
Na prodaju luksuzno opremljen dvosoban stan sa pogledom na more u Becicima!Stan je ukupne kvadrature 75m2 i nalazi se na 7. Spratu zgrade!Stan posjeduje dvije spavace sobe i dva kupatila!
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Показать все Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Жилой квартал Stan 42 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$704
Izdaje se jednosoban stan površine 42m² u zgradi Nikić, na trećem spratu. Zgrada posjeduje lift. Stan je potpuno namješten i biće spreman za useljenje od 12. aprila. Nalazi se na odličnoj lokaciji, svega 3 minuta hoda od hotela Hilton i 5 minuta od centra. Mjesečna cijena zakupa: 600€
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Черногории
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
25.03.2025
ВНЖ в Черногории: все способы получения и нюансы, о которых следует знать
Налоги на недвижимость в Черногории
06.02.2025
Налоги на недвижимость в Черногории
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
24.12.2024
Kolasin Valleys: горнолыжный курорт мирового класса в сердце Черногории
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
29.11.2023
На севере Черногории – двукратный рост, прибрежные города стабильны. Анализ и тенденции новостроек Черногории. Аналитика от REALTING
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
06.11.2023
«С 2019 года цены на недвижимость в Черногории выросли до 40%». Сколько стоят квартиры в Черногории, и как иностранец может их купить? 
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
14.03.2023
В Черногории введут прогрессивный налог на недвижимость. Что это такое и как отразится на рынке: мнение эксперта
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
18.10.2024
Как купить недвижимость в Черногории: анализ цен по регионам и процедура покупки
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
17.02.2023
В Черногории снова хотят выдавать «Золотые паспорта», но на других условиях. Детали
Показать все публикации