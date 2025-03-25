  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Подгорица
  4. Жилой квартал Stan 24 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Жилой квартал Stan 24 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Подгорица, Черногория
от
$73,351
;
2
ID: 28270
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Подгорица
  • Город
    Подгорица

О комплексе

Na prodaju je funkcionalna garsonjera površine 24m², smještena na IV spratu manjeg stambenog objekta u izgradnji, u naselju Zabjelo, iza Titexa.Stan ima lijepu i praktičnu strukturu, idealnu za svakodnevni život ili izdavanje. Useljenje je planirano za oktobar, što ovu ponudu čini savršenom za one koji traže nov i brzo useljiv prostor.✅ IV sprat✅ 24m²✅ Parking ispred zgrade✅ Blizina marketa, škole i ostalih sadržaja✅ Mirno i pristupačno okruženje✅ Useljenje: oktobar 2025.Odlična prilika za investiciju ili rješavanje stambenog pitanja!

Местонахождение на карте

Подгорица, Черногория
