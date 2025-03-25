  1. Realting.com
Коттедж Kuća 560 m² na Prodaju – Novo Selo, Danilovgrad

Novo Selo, Черногория
от
$1,53 млн
;
7
ID: 28397
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    Черногория
  • Район
    Община Даниловград
  • Деревня
    Novo Selo

О комплексе

Na prodaju unikatna Villa na svega 14km od centra Podgorice, 300m od magistralnog puta Podgorica - Nikšić.Nudimo velelepni objekat 560m2 na II etaže, koji se nalazi na placu od 9.000m2. Kuća je ograđena betonskim zidom visine 2m. Objekat posjeduje bazen 10x12m , garažni prostor 60m2 , podrumski prostor, tri ulaza sa elektronskim kapijama, kompletan video nadzor kao i sistem rasvjete na cjelokupnoj ogradi sa svetiljkama na svakih par metara.U prizemlju površine 280m2 nalaze se dva velika dnevna boravka, kancelarija, vešeraj i dva kupatila i kuhinja.Na spratu površine 280m2 nalaze se četiri sobe sa kupatilima, plus jedna soba i teretana. Ostalo su pomocni objekti.Objekat se može koristti za više najmena, od diplomatskog predstavništva ( ambasade), rezidencionalne vile.....

Местонахождение на карте

Novo Selo, Черногория

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Вы просматриваете
Коттедж Kuća 560 m² na Prodaju – Novo Selo, Danilovgrad
Novo Selo, Черногория
от
$1,53 млн
Realting.com
Перейти
