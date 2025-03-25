Коттедж Kuća 560 m² na Prodaju – Novo Selo, Danilovgrad

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Na prodaju unikatna Villa na svega 14km od centra Podgorice, 300m od magistralnog puta Podgorica - Nikšić.Nudimo velelepni objekat 560m2 na II etaže, koji se nalazi na placu od 9.000m2. Kuća je ograđena betonskim zidom visine 2m. Objekat posjeduje bazen 10x12m , garažni prostor 60m2 , podrumski prostor, tri ulaza sa elektronskim kapijama, kompletan video nadzor kao i sistem rasvjete na cjelokupnoj ogradi sa svetiljkama na svakih par metara.U prizemlju površine 280m2 nalaze se dva velika dnevna boravka, kancelarija, vešeraj i dva kupatila i kuhinja.Na spratu površine 280m2 nalaze se četiri sobe sa kupatilima, plus jedna soba i teretana. Ostalo su pomocni objekti.Objekat se može koristti za više najmena, od diplomatskog predstavništva ( ambasade), rezidencionalne vile.....
Местонахождение на карте
Novo Selo, Черногория
