Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica

Gornji Rogami, Черногория
от
$422,500
;
9
ID: 28234
Дата обновления: 01.10.2025

Местонахождение

О комплексе

Prodaje se trosobna kuća u Rogamima, površine 200 m², sa placem od 2.406 m². Kuća je moderno namještena, opremljena centralnim grijanjem, a u sklopu se nalaze i garaža i ostava. Smještena je u veoma mirnom i prijatnom okruženju, idealnom za porodični život. Cijena: 360.000 €. Vlasništvo uredno.

Gornji Rogami, Черногория

Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Показать все Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Коттедж Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Черногория
от
$181,910
Prodaje se kuća na Obzovici, površine 200m², smještena na nadmorskoj visini od 820m. Nalazi se na mirnoj lokaciji, na 19 minuta vožnje od Budve i 10 minuta od Cetinja. Struktura: prizemlje i dva sprata, dnevni boravak sa kaminom, kuhinja, tri spavaće sobe, dva kupatila i terasa. Kuća pruža p…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коттедж Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Коттедж Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Коттедж Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Коттедж Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Коттедж Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Показать все Коттедж Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Коттедж Kuća 370 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Подгорица, Черногория
от
$4,694
Izdaje se luksuzno opremljena kuca, povrsine 370m2, na ogradjenom placu od 600m2, na Starom aerodromu. Struktura: ulazni hodnik, dva dnevna boravka, kuhinja, trpezarija, pet spavacih soba, dva kupatila, dva garderobera, tri terase i garaza. Na placu se nalazi i pomocni objekat, kao i manji…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
Коттедж Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica
Коттедж Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica
Коттедж Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica
Коттедж Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica
Коттедж Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica
Показать все Коттедж Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica
Коттедж Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica
Ljube Nenadovica, Черногория
от
$176,042
Prodaje se kuća u mirnom naselju Ibričevina, u ulici X Crnogorske brigade, na nepunih dva kilometra od centra grada. Kuća je površine 110 m2, posjeduje garažu i podrum. Koncipirana je kao dva odvojena jednosobna stana tj ima dva ulaza. Plac je površine 720 m2, i na njemu je dozvoljena gradnj…
Агентство
CONCORD NEKRETNINE
Оставить заявку
