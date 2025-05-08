Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Мойковац
  4. Жилая

Жильё в Мойковаце, Черногория

2 объекта найдено
Вилла 11 комнат в Мойковац, Черногория
Вилла 11 комнат
Мойковац, Черногория
Число комнат 11
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 150 м²
Размер: 1150м2Земельный участок: 1000м2Спальни: 6Ванные комнаты: 5.Вилла имеет четыре уровня…
$3,12 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Квартира 6 комнат в Мойковац, Черногория
Квартира 6 комнат
Мойковац, Черногория
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Площадь квартиры: 220м2Жилая площадь: 146м2Терраса: 74 м2Спальни: 3Ванные комнаты: 3+ туалет…
$3,06 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Языки общения
English
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти