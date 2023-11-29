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Черногория
Земельные участки
Lustica
Земельные участки в Lustica, Черногория
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11 объектов найдено
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Земельные участки
Mrkovi, Черногория
Great opportunity to acquire a project on the seafront! The residential building projec…
€900,000
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Земельные участки
Lustica, Черногория
Участок общей площадью 26.717 м2 расположен на полуострове Луштица, Вучья Увала. Имеет выход…
€2,29 млн
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Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Lustica, Черногория
200 м²
Полуостров Луштица. Урбанизированный земельный участок с видом на море. Расстояние до м…
Цена по запросу
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Земельные участки
Lustica, Черногория
300 м²
Land plot with sea views for sale situated ina small village just above Rose on Lustica peni…
€47,000
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Земельные участки
Lustica, Черногория
6 137 м²
Инвестиционный участок с потрясающим видом на море для продажи расположен всего в 8 метрах о…
€1,50 млн
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Земельные участки
Lustica, Черногория
5 149 м²
Plot for sale on Lustica peninsula, Montenegro.Stunning unspoiled nature, waterfront, unobst…
Цена по запросу
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Земельные участки 1 спальня
Lustica, Черногория
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20 995 м²
Земля с законченным проектом 5-звездочного отеля на продажу. Расположен на черногорском полу…
Цена по запросу
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Земельные участки у моря, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Lustica, Черногория
Бока Которский залив, полуостров Луштица, район Радованичи, Понта Весло. Земля под элитн…
€585,000
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Земельные участки
Розе, Черногория
Участок под застройку на Луштице в пос. Клинци. Площадь 562 м2, с видом на море, с выходом н…
€49,500
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Земельные участки с видом на море
Lustica, Черногория
Земельные участки в Жанице участки в непосредственной близости от моря. Коммуникации: дорога…
€84,300
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Земельные участки с видом на море
Lustica, Черногория
Продается земельный участок площадью 10415 м2. Участок расположен в Черногории в районе Краш…
€1,30 млн
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