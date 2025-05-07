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Квартиры в Ljesnica, Черногория

однокомнатные
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8 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Ljesnica, Черногория
Квартира 1 спальня
Ljesnica, Черногория
Количество спален 1
Квартиры с одной и двумя спальнями на продажу в Добра Вода. Площадь квартир от 56 до 70 м2.…
$120,146
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Квартира 2 спальни в Ljesnica, Черногория
Квартира 2 спальни
Ljesnica, Черногория
Количество спален 2
Продается квартира в элитном комплексе на первой линии, всего в 50 метрах от моря. Комплекс …
$300,541
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Квартира 1 спальня в Ljesnica, Черногория
Квартира 1 спальня
Ljesnica, Черногория
Количество спален 1
Продается двухкомнатная квартира в небольшом жилом доме в Добре Вода, Бар. Квартира располо…
$103,635
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Квартира 1 спальня в Ljesnica, Черногория
Квартира 1 спальня
Ljesnica, Черногория
Количество спален 1
Продается однокомнатная квартира в Добра Вода в тихом месте. Квартира площадью 41 м2 располо…
$79,799
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Квартира 1 спальня в Ljesnica, Черногория
Квартира 1 спальня
Ljesnica, Черногория
Количество спален 1
Предлагается к продаже отличное и практически готовое инвестиционное предложение! Большой до…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Ljesnica, Черногория
Квартира 1 спальня
Ljesnica, Черногория
Количество спален 1
Добро пожаловать в эти потрясающие апартаменты в Добра Вода, идиллическом месте для тех, кто…
$134,725
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Квартира 1 спальня в Ljesnica, Черногория
Квартира 1 спальня
Ljesnica, Черногория
Количество спален 1
Для продажи: 4-этажный жилой комплекс в Добра Воде с бассейном и потрясающим видом на море! …
$90,474
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Квартира 1 спальня в Ljesnica, Черногория
Квартира 1 спальня
Ljesnica, Черногория
Количество спален 1
Продаются квартиры в комплексе с бассейном в Добра Вода, недалеко от города Бар. Предлагаем…
$139,612
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Параметры недвижимости в Ljesnica, Черногория

Недорогая
Элитная
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