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Дома с бассейном в Которе, Черногория

виллы
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таунхаусы
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2 объекта найдено
Дом в Доброта, Черногория
Дом
Доброта, Черногория
Площадь 572 м²
Структура виллы: Состоит из трёх отдельных квартир с отдельными входами, подвал с просторным…
$3,36 млн
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Агентство
GATE Realty
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English, Русский, Српски
Дом 7 спален в Котор, Черногория
Дом 7 спален
Котор, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Уникальный дом 17 века на первой линии, с гаражом и причалом, общая площадь дома 370 м2. Хоз…
Цена по запросу
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
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