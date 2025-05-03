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Дома с садом в Которе, Черногория

виллы
22
таунхаусы
3
2 объекта найдено
Дом 4 спальни в Котор, Черногория
Дом 4 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 4
Продается дом в Старом городе Котора. Он состоит из цокольного этажа и двух этажей с двумя о…
$678,158
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AMFORA REAL ESTATE
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Дом 7 спален в Котор, Черногория
Дом 7 спален
Котор, Черногория
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Уникальный дом 17 века на первой линии, с гаражом и причалом, общая площадь дома 370 м2. Хоз…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Realting.com
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Realting.com
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