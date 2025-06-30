Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Котор
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Которе, Черногория

Таунхаус Удалить
Очистить
5 объектов найдено
Таунхаус в Котор, Черногория
Таунхаус
Котор, Черногория
Количество спален 2
Ораховац - небольшой красивый поселок, расположенный недалеко от Пераста и Котора, в Которск…
$259,244
Оставить заявку
Таунхаус в Котор, Черногория
Таунхаус
Котор, Черногория
Количество спален 3
Продается комфортабельный таунхаус на закрытой территории, недалеко от городов Тиват и Котор…
$459,199
Оставить заявку
Таунхаус в Котор, Черногория
Таунхаус
Котор, Черногория
Количество спален 4
Двухэтажный таунхаус на первой линии в поселке Доброта, город Котор. Площадь таунхауса 156 м…
$1,83 млн
Оставить заявку
TekceTekce
Таунхаус в Котор, Черногория
Таунхаус
Котор, Черногория
Количество спален 3
Четырехэтажный таунхаус в жилом комплексе в Врановичах для вашего комфортного отдыха и прожи…
$383,634
Оставить заявку
Таунхаус 5 комнат в Доброта, Черногория
Таунхаус 5 комнат
Доброта, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
УСЛУГИ АГЕНТСТВА ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ СДЕЛКИ  ПОД КЛЮЧ БЕСПЛАТНО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ!!! Структура …
$483,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
GATE Realty
Языки общения
English, Русский, Српски
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти