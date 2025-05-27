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Квартиры-студии с садом в Общине Котор, Черногория

Skaljari
7
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1 объект найдено
Студия в Bigova, Черногория
Студия
Bigova, Черногория
Площадь 30 м²
На продажу квартира студия в Бигово. Студия 30м2 расположена в малоквартирном доме на 7 ква…
$89,569
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Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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