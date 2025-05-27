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Квартиры-студии с бассейном в Общине Котор, Черногория

Skaljari
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Языки общения
English, Русский, Српски

Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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