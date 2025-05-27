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Многоуровневые квартиры с бассейном в Общине Котор, Черногория

Доброта
4
Skaljari
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Многоуровневые квартиры Удалить
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 3 комнаты в Skaljari, Черногория
Многоуровневые квартиры 3 комнаты
Skaljari, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 124 м²
Количество этажей 2
Продажа резиденций в отеле Hyatt Regency Kotor Bay Resort   Расположение: первый курор…
$7,634
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Параметры недвижимости в Общине Котор, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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