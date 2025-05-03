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Квартиры с садом в Общине Колашин, Черногория

Колашин
87
Drpe
3
Квартира Удалить
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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Колашин, Черногория
Квартира 3 комнаты
Колашин, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/2
Роскошные апартаменты- дуплекс лофт в MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в самом центре популярного …
$379,567
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Колашин, Черногория
Квартира 3 комнаты
Колашин, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY— это комплекс премиум-класса в самом центре популярного горнолыжн…
$379,567
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 1 комната в Колашин, Черногория
Квартира 1 комната
Колашин, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/1
Старт продаж апартментов в новом кондо-отеле 4* с сервисом высшего класса в центре Колашина.…
$152,911
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Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Realting.com
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Типы недвижимости в Общине Колашин

кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Общине Колашин, Черногория

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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